Оперштаб: После атаки БПЛА нефтяных загрязнений в море у Туапсе не обнаружено

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что регулярные проверки состояния акватории Чёрного моря в районе порта Туапсе, где продолжается тушение пожара на морском терминале, возникшего в результате атаки БПЛА, не зафиксировали никаких нефтяных пятен или загрязнений. По данным за 21, 22 и 23 апреля, обследования, проводимые судами служб в постоянном режиме, подтверждают чистоту акватории.

«По данным Морспасслужбы, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона, принятые профилактические меры дали положительный результат как в реке Туапсе, так и в акватории порта», — говорится в сообщении.

В оперштабе также отметили, что в реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на терминале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся атаке беспилотников. В результате ударов пострадали объекты городской и портовой инфраструктуры: в зданиях выбило окна, а на территории порта возник пожар. По последним данным, один человек погиб, ещё трое получили травмы.