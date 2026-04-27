Шутки над инвалидами и футбольные кричалки: Что лучше не выкладывать в Сеть, если ищете работу

Если вы планируете искать новую работу, внимательно посмотрите на свои публикации в соцсетях. Некоторые посты и даже заставка на телефоне могут стать причиной отказа. Об этом в беседе с Life.ru рассказал HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

По словам эксперта, с юридической точки зрения работодатель не имеет права предъявлять претензии к личному телефону сотрудника — рабочее устройство выдаётся отдельно. Но на практике включается личностный фактор.

«Человек смотрит на заставку «устала, но не сломлена» и думает: она выгорела или психически истощена. Зачем мне брать такого работника? Я не приют для несчастных», — объясняет Мурадян.

Особенно критично это для тех, кто работает с клиентами. Даже если человек общается от имени компании, а потом переходит в личные сообщения — и там видна нелепая заставка, это бросает тень на всю компанию.

Кроме заставок, эксперт советует проверить открытые соцсети на наличие «трэш-контента»: шуток ниже пояса, насмешек над болезнями или инвалидами, нелепых футбольных кричалок или постов на темы религии, секса и политики.

Главный совет от HR-эксперта: заведите второй номер телефона и второй аккаунт с деловыми фото — им и пользуйтесь для поиска работы. Если же пользуетесь основным, тщательно проверьте, что там выложено и открыто для всех.

Ранее девушке отказали в собеседовании из-за приветственного сообщения в Telegram. Работодателю не понравилась заставка на её личной странице, и такого кандидата брать на работу не стали. А если бы она всё же устроилась, то могла бы получить двойную оплату за работу на майских праздниках. Роструд, кстати, напомнил работодателям правила: труд в выходные и праздники должен оплачиваться минимум в двойном размере. Это закреплено в трудовом кодексе.