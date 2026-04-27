Кит устроил «водное шоу» для рыбаков у берегов Владивостока

Во Владивостоке засняли с близкого расстояния огромного кита, который без страха проплыл рядом с кораблями и лодками, а также порадовал очевидцев парочкой трюков, неожиданно выпрыгнув из воды. Кадры публикует местный паблик «Город В».

Кит появился вблизи с Владивостоком.

По словам рыбаков, это минке (малый полосатик). Возможно, он приплыл близко к берегу, охотясь за косяком сельди. Позже его видели в бухте Тихая, где он продолжил охоту. Местные рыбаки говорят, что киты не так часто приближаются к лодкам, а значит морской гигант попался бесстрашный.

