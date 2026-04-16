В Кракове полиция изъяла 148 королевских питонов

В Польше в одном из зданий района Прондник-Бялы в Кракове сотрудники полиции обнаружили крупную партию экзотических змей. В ходе проверки изъято 148 королевских питонов. Правоохранительные органы выясняют, могли ли быть нарушены нормы закона об охране природы, сообщает пресс-служба полиции.









Поводом для выезда стал сигнал о змее, замеченной в жилом доме. Утром 14 апреля дежурный офицер получил сообщение о рептилии в подъезде. Патруль подтвердил информацию и установил, что животное, вероятно, связано с одним из жильцов здания. На место дополнительно прибыли городская стража и пожарные. Рептилию отловили и передали в приют для животных.

Дальнейшая проверка показала, что речь может идти не об одном животном. К работе подключили специализированное подразделение полиции и ветеринарного эксперта. При осмотре помещений, связанных с возможным владельцем, были обнаружены десятки террариумов с королевскими питонами. Всего изъято 148 особей.

Полицейские установили личности трёх мужчин, которые занимались уходом за животными. Ветеринарный эксперт совместно с сотрудниками полиции оценил условия содержания рептилий и их состояние. По итогам осмотра зафиксированы нарушения действующих требований, после чего мужчин доставили в управление полиции. После проведения процессуальных действий они покинули 8-й комиссариат полиции в Кракове. Все изъятые змеи переданы в специализированные учреждения, которые займутся их дальнейшим содержанием.

Расследование продолжается под надзором районной прокуратуры Прондника-Бялого. Проверяется, соблюдались ли нормы законодательства о защите природы и имеются ли у владельцев необходимые документы на животных. В случае подтверждения нарушений фигурантам может грозить уголовная ответственность. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трёх месяцев до пяти лет.