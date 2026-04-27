Путин встретился с Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге
Владимир Путин и Валентина Матвиенко, 2025 год. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом передаёт РИА «Новости».
Встреча прошла в Петербурге, где глава государства приня участие в ежегодном заседании Совета законодателей. Никакой подробной информации о встрече на данный момент не сообщалось.
Напомним, сегодня президент Владимир Путин выступает на Совете законодателей в Санкт-Петербурге. У главы государства насыщенная программа.
