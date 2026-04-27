Путин заявил о влиянии революции и гражданской войны на судьбу России

Судьба России и миллионов её граждан радикально изменилась после революции и гражданской войны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Заявление прозвучало на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, которое традиционно проходит ко Дню российского парламентаризма 27 апреля.

Историческую линию президент начал с упоминания выступления Петра Столыпина в 1907 году перед Государственной думой, на котором речь шла о необходимости построения в России правового государства. Спустя десять лет страна оказалась охвачена событиями, которые полностью переломили её политическое и общественное развитие.

Разные оценки роли депутатов и политических деятелей того периода в этих процессах, по словам главы государства, сохраняются до сих пор. Особое внимание Путин обратил на деятельность первых российских парламентариев, подчеркнув, что их опыт заслуживает уважения и изучения.

Многие из них действовали исходя из патриотических убеждений и стремились защищать интересы народа, активно участвуя в общественной и политической жизни страны, добавил глава государства.

Ранее на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании президент России Владимир Путин дал оценку работе государственных институтов. По его словам, действующая политическая система страны показала устойчивость и способность функционировать в различных условиях.