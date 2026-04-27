Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 11:58

Путин заявил о необходимости выработать модель регулирования ИИ в России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия должна выстроить собственную сбалансированную систему регулирования искусственного интеллекта с учётом мирового опыта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

Глава государства отметил, что для технологического лидерства стране необходим прочный правовой фундамент и комплексное развитие ключевых направлений экономики. По его словам, в России уже принимаются системные решения в сфере платформенной экономики, оборота цифрового рубля и поддержки креативных индустрий. Отдельное внимание сейчас уделяется формированию нормативной базы для работы с искусственным интеллектом.

«С учётом зарубежного опыта нужно найти свою оптимальную, сбалансированную модель регулирования этих технологий, кардинально меняющих весь мир», — заключил он.

Ранее на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин прокомментировал попытки влияния на общественную ситуацию в стране. Глава государства заявил, что расчёты на раскол российского общества оказались ошибочными.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Искусственный интеллект
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar