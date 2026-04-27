Путин заявил о необходимости выработать модель регулирования ИИ в России

Россия должна выстроить собственную сбалансированную систему регулирования искусственного интеллекта с учётом мирового опыта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

Глава государства отметил, что для технологического лидерства стране необходим прочный правовой фундамент и комплексное развитие ключевых направлений экономики. По его словам, в России уже принимаются системные решения в сфере платформенной экономики, оборота цифрового рубля и поддержки креативных индустрий. Отдельное внимание сейчас уделяется формированию нормативной базы для работы с искусственным интеллектом.

«С учётом зарубежного опыта нужно найти свою оптимальную, сбалансированную модель регулирования этих технологий, кардинально меняющих весь мир», — заключил он.

