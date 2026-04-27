Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Галузину до 2027 года

Срок федеральной государственной гражданской службы заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина продлён указом президента России. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин, документ размещён на официальном портале правовых актов.

Продление касается пребывания Михаила Галузина в должности заместителя главы МИД России. Срок его службы установлен до 14 июня 2027 года.

Ранее президент России Владимир Путин уже продлевал сроки федеральной государственной гражданской службы в МИД для ряда высокопоставленных дипломатов. Одним из таких решений стало продление полномочий заместителя министра иностранных дел Александра Грушко до 25 апреля 2027 года.