Куртки за $39 вместо платьев Джеки: Зачем Мелания сменила стиль к новому сроку Трампа

Первая леди США Мелания Трамп ко второму президентскому сроку своего мужа значительно изменила свой имидж: наряды стали более сдержанными, а выбор аутфитов — продуманнее. Об этом пишет «Лента.ру».

На первой инаугурации президента США Дональда Трампа его супруга появилась в нежно-голубом платье до колена в паре с жемчужными серьгами — этот выход стал явной отсылкой к стилю Жаклин Кеннеди. Для бала она переоделась в белое платье-футляр с высоким разрезом, что казалось слишком дерзким для подобных церемоний.

Бывали и менее удачные эксперименты. Например, во время визита в Великобританию Мелания выбрала яркое горчичное пальто-кейп и сиреневые туфли.

Самый громкий скандал разразился не из-за люксовых брендов, а из-за куртки из масс-маркета за 39 долларов. Перед посещением центра содержания детей-мигрантов на границе с Мексикой первая леди надела верхнюю одежду с надписью: «Мне действительно всё равно, а вам?».

«Надпись на куртке Мелании относится к фейковым СМИ. Мелания поняла, насколько они лживы, и ей действительно всё равно!» — пытался оправдать супругу Дональд Трамп.

Ко второму сроку мужа Мелания упростила стиль, переключившись на нейтральные тона и «мужские» брючные костюмы (правда, не отказываясь от каблуков). По мнению экспертов, её новые образы транслируют контроль, дистанцию и власть. Такие изменения также сигнализируют, что у элиты США теперь всё меньше поводов одеваться вызывающе и броско.

