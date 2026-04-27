27 апреля, 12:47

«Здравый смысл торит себе дорогу»: В Совфеде обрадовались призывам из ФРГ поговорить с Путиным

Обложка © Life.ru

В Германии впервые за долгое время начали проявлять разумный подход к отношениям с Москвой. Такую оценку дал глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасинт в беседе с «Лентой.ру».

Поводом для заявления послужил прозвучавший в ФРГ призыв начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Сенатор уверен, что без разговора стороны будут только скатываться к противостоянию, войне и катастрофе.

«Наконец-то здравый смысл начинает торить себе дорогу у них в политических кругах. Потому что без диалога ничего не получится хорошего», — заявил Карасин.

По его словам, у двух стран есть необходимые наработки для восстановления контактов. Парламентарий выразил надежду, что за публикациями в прессе последуют реальные предложения по конкретным форматам обмена мнениями.

«Поэтому хорошо, что такие публикации появляются. Будем надеяться, что вслед за публикациями будут предложения», — заключил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии требуют диалога с российским лидером. По данным Berliner Zeitung, европейским странам важно самостоятельно защищать свои интересы, не полагаясь полностью на политику США.

Дарья Нарыкова
