Россияне не оценили идею о шестидневке, показал опрос

Исследование: Две трети россиян не готовы перейти на шестидневку
Люди на улице. Обложка © Life.ru
Большинство работающих россиян не готовы перейти на шестидневку. Такие данные следуют из последнего исследования, пишет РИА «Новости». Опрос проводился среди работающих россиян старше 18 лет, которые сейчас трудятся по стандартной пятидневке. Всего — 1600 человек.
Выяснилось, что даже при восьмичасовом рабочем дне шестидневный график россиянам не подходит. Только 20% опрошенных согласились бы трудиться столько, если бы шестой день оплачивался как обычный. При этом 67% категорически отказались — они ценят выходные больше, чем возможность дополнительного заработка.
Мужчины оказались более лояльны к шестидневке: 26% из них согласились бы на такой график. А чем старше сотрудники, тем меньше они готовы жертвовать отдыхом ради денег.
У людей с высшим образованием желание работать шесть дней ниже, чем у тех, у кого среднее профессиональное: 14% против 19%. Среди тех, кто зарабатывает до ста тысяч рублей в месяц, согласны на шестидневку 17%, а среди тех, у кого доход выше 150 тысяч, — 20%.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днём для преодоления экономических трудностей, назвав текущую ситуацию глубоким кризисом, требующим трансформации экономики. Однако, по данным Life.ru, слухи о введении шестидневки в 2026 году не соответствуют реальности — в производственном календаре и Трудовом кодексе никаких изменений не планируется. Идея вызвала критику, хотя были и те, кто её поддержал.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.