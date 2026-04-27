Россияне не оценили идею о шестидневке, показал опрос

Большинство работающих россиян не готовы перейти на шестидневку. Такие данные следуют из последнего исследования, пишет РИА «Новости». Опрос проводился среди работающих россиян старше 18 лет, которые сейчас трудятся по стандартной пятидневке. Всего — 1600 человек.

Выяснилось, что даже при восьмичасовом рабочем дне шестидневный график россиянам не подходит. Только 20% опрошенных согласились бы трудиться столько, если бы шестой день оплачивался как обычный. При этом 67% категорически отказались — они ценят выходные больше, чем возможность дополнительного заработка.

Мужчины оказались более лояльны к шестидневке: 26% из них согласились бы на такой график. А чем старше сотрудники, тем меньше они готовы жертвовать отдыхом ради денег.

У людей с высшим образованием желание работать шесть дней ниже, чем у тех, у кого среднее профессиональное: 14% против 19%. Среди тех, кто зарабатывает до ста тысяч рублей в месяц, согласны на шестидневку 17%, а среди тех, у кого доход выше 150 тысяч, — 20%.