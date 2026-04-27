В Саранске подвели итоги конференции по медицине здорового долголетия

В Саранске завершилась первая выездная конференция движения «За медицину здорового долголетия», собравшая более 1000 очных участников из 78 регионов и свыше 10 тысяч онлайн-зрителей. Мероприятие, организованное правительством РФ, Фондом Росконгресс и властями Мордовии, стало ключевой площадкой для выработки системных решений по охране здоровья граждан.

«Формирование новой модели медицины здорового долголетия напрямую связано с задачами народосбережения и народоприумножения. Речь идёт о переходе к системной работе по охране здоровья граждан и созданию условий для активной и долгой жизни как основы устойчивого развития страны», — заявил советник президента Антон Кобяков.

Второй день форума прошёл под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Она заявила, что сейчас речь идёт о новом научном направлении — биологии старения, которое становится основой для формирования современной системы здравоохранения.

По её словам, это направление предстоит серьёзно развивать, внедрять в практическую медицину и фактически перезагрузить профилактическое звено. Главным событием стало открытие первого в Мордовии Центра медицины здорового долголетия — пилотной площадки, объединившей диагностику, персонализированную профилактику и формирование здоровых привычек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что уже введена новая специальность «врач по медицине здорового долголетия», закреплённая в Программе госгарантий. Также объявлен старт конкурса для блогеров, журналистов и общественных организаций по продвижению идей долголетия — заявки принимаются с 27 апреля по 15 июня. Итоги подведут 10 июля на втором форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в Москве.

«Наша задача — привлечь внимание людей, в первую очередь молодёжи, к своему здоровью. Потому что факторы риска во многом зависят от привычек, образа жизни. И важно, чтобы человек начинал заниматься этим как можно раньше. Каждый должен начать с себя — и понимать, что здоровье формируется не в один момент, а на протяжении всей жизни», — заявил глава Республики Мордовия Артём Здунов.

