В Саранске чиновники, врачи и блогеры искали рецепт активного старения для всей страны

В столице Мордовии завершился первый день всероссийской конференции, посвящённой здоровому долголетию. Мероприятие, организованное правительством РФ, Фондом Росконгресс и властями республики, собрало представителей госаппарата, медиков, учёных, деятелей культуры, блогеров и бизнесменов.

Советник президента Антон Кобяков подчеркнул, что тема вышла за рамки узкоотраслевой повестки.

«Медицина здорового долголетия становится стратегическим приоритетом государственной политики. В центре новой модели — человек, его активность и качество жизни», — заявил он.

В рамках форума развернули экспозицию натуральных продуктов. Гости пробовали БАДы, мёд, мясную и молочную продукцию, полезные снеки. Большинство товаров производят в российских регионах, включая Мордовию. Акцент на питании не случаен: здоровые привычки — один из краеугольных камней долголетия.

Ключевой сессией первого дня стала дискуссия «Политики и общественные деятели за медицину здорового долголетия».

«Сегодня мы говорим о здоровье не ради отчёта, а ради каждой семьи. Задача — сделать долголетие доступным каждому», — заявила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова.

Параллельно эксперты разбирали, как распознать преждевременное старение и внедрить предиктивную медицину. Отдельно обсудили влияние культуры: театр, музыка и творчество способны снижать стресс и формировать новые нейронные связи даже в пожилом возрасте.

Конференция продлится два дня, её итоги лягут в основу московского форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который пройдёт 9–10 июля. Организаторы надеются, что саранские наработки помогут стране сделать рывок в продолжительности и качестве жизни граждан.

