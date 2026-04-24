«ГДР, Три кота и 86% отечественного контента»: В Москве назвали финалистов Премии ИРИ — победителей узнаем 28 мая

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвёл итоги отборочного этапа пятой Национальной премии интернет-контента. Финалистов назвали в 15 основных номинациях — от игровых сериалов и документалистики до подкастов, музыкальных треков и каналов в мессенджерах. Победителей объявят 28 мая в московском Дворце гимнастики Ирины Винер.









Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский напомнил, что оглашение шорт-листа совпадает с фактическим днём рождения премии: пять лет назад она задумывалась как инструмент поддержки авторов, умеющих делать популярный и при этом социально значимый контент.

«Сегодня российский контент занимает 80% в топах по просмотрам, а доля зрителей, регулярно смотрящих отечественные сериалы, выросла до 86%», — подчеркнул он.

Тема предстоящей церемонии — «Поколение ИРИ». По словам председателя экспертного совета Владимира Тодорова, за пять лет сформировалось сообщество ответственных создателей и осознанных зрителей, объединённых общими ценностями.

«Речь идёт не о возрасте, а о наследии, которое мы оставляем будущим поколениям», — пояснил он.

Член Совета при президенте по культуре Софья Митрофанова отметила качественный скачок проектов. По её словам, даже в «малых форматах» — вирусном и вертикальном контенте — сегодняшний уровень порой не уступает большому кино.

«Количество перешло в качество, формируя ответственное и современное медиапространство», — заявила она.

Мероприятие собрало десятки звёздных гостей: среди них Тутта Ларсен, Вован из пранк-дуэта, продюсеры Сергей Бондарчук и Рената Пиотровски, блогеры Демьян, Гуфи Медалин и многие другие.



В шорт-лист вошли, в частности, сериалы «Избранный», «Таганрог» и «СВОИ», документальный проект «Дроновод», блоги «Алгоритм» и «Робустова», музыкальный трек «Асия — Дом», канал SHOT ПРОВЕРКА и другие. Премия продолжает оставаться главным барометром того, что смотрит и чем живёт российский интернет.

