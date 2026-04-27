Украина просто привыкла быть у чьих-то ног, этим и объясняется забавное фото посла страны Ольги Стефанишиной, которая уселась на пол и изобразила страх уже после задержания стрелка на торжественном приёме в Вашингтоне, где присутствовал американский лидер Дональд Трамп. Об этом сказал Life.ru депутат Государственной думы Александ Толмачёв, комментируя кадр «из-под стола» от украинского дипломата.

Очень символичный кадр, который говорит больше, чем хотели бы сказать сами изображённые. Послу Украины под столом — самое место. Видимо, сказываются две привычки: первая — занимать позицию у ног своих хозяев и вторая — изображать жертву, пока все нормальные люди сидят, как положено, не под столом, а за ним. Александр Толмачёв Депутат Госдумы РФ

Дикарство и добровольная готовность унижаться в надежде на кусок с барского стола — два качества, которые никогда не позволят современному киевскому режиму вести диалог на равных и стоять в одном ряду с другими государствами, отметил Толмачёв. По его словам, огрызки и ползание под скатертью на приёме у президента США — вот и всё, чего добилась Украина. Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв добавил, что представителям Украины не важно, что они встали на колени ради показухи, а важно — что в присутствии «уважаемых» людей.

Стороны переговоров обычно — за столом, документы — на столе, но только киевский режим изобрёл для себя ещё одну локацию, чтобы рассказывать повсюду, что всё-таки участвует в процессе. И украинский посол в США Стефанишина, кажется, этим даже гордится: вот, мол, и мы тоже в зале с уважаемыми людьми, ну и пусть, что в коленопреклонённом положении. Алексей Журавлёв Депутат ГД РФ

По словам депутата, на видео после стрельбы попали люди, которые сгребают всё со столов, пока публика разбежалась. Политик уверен, что не будет ничего удивительного, если окажется, что это тоже участники украинской делегации. «Страну превратили в попрошайку и объект насмешек для всего мира», — резюмировал Журавлёв.

Напомним, 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне 31-летний учитель Коул Томас Аллен открыл стрельбу на приёме с участием Трампа. Его задержали на месте преступления. Он говорит, что его целью были чиновники Белого дома. Позже Стефанишина показала фото с того самого приёма. Она сделала селфи, на котором она и её помощники сидят на полу, чуть не под столом, якобы боясь быть подстреленными. Военкор Александр Коц заметил, что на заднем фоне люди не прячутся, а значит, фото сделано для красивой картинки.