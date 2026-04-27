27 апреля, 13:46

Аэропорты Москвы работают штатно на фоне непогоды, обслужено 646 рейсов

Аэропорт Шереметьево в Москве. Обложка © Life.ru

В условиях неблагоприятной погоды аэропорты московского авиаузла продолжают работать в штатном режиме и принимают рейсы без массовых задержек и уходов на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

По состоянию на 14:00 по московскому времени Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили с начала суток 646 рейсов. Из них 347 рейсов выполнены на вылет, ещё 299 — на прилёт.

«Уходов» самолётов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, не было. Задержаны на время более двух часов десять рейсов», — говорится в сообщении.

Для обеспечения стабильного функционирования в условиях непогоды задействован дополнительный персонал, а службы аэропортов переведены на усиленный режим работы. Подчёркивается, что инфраструктура полностью готова к вызовам непогоды.

30 человек пострадали в Москве и области из-за падения 110 деревьев в снегопад
Ранее сообщалось, что в Москве завершился наиболее интенсивный этап снегопада, в ходе которого в городе выпало около двух третей месячной нормы осадков. Одновременно пройдены пик снегопада, минимальные значения атмосферного давления и максимальная высота снежного покрова.

Милена Скрипальщикова
