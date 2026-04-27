В Минцифры заявили, что российские онлайн-сервисы стабильно работают за рубежом

Российские онлайн-сервисы продолжают стабильно функционировать для пользователей за пределами страны. Об этом сообщили в Минцифры РФ. Речь идёт о государственных порталах, банках, маркетплейсах и других платформах.

«Ключевые российские онлайн-платформы — государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы — продолжают работать в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что большинство сервисов, включая «Госуслуги», доступны с иностранных IP-адресов, а пользователи могут пользоваться ими без ограничений. Тем не менее возможны отдельные сложности, связанные с действиями зарубежных провайдеров или ограничениями на уровне стран.

«В исключительных случаях при фиксации масштабных DDoS-атак разработчики могут кратковременно ограничивать зарубежный трафик», — уточнили в Минцифры.

В министерстве добавили, что при проблемах с доступом стоит сменить сеть или оператора, а также попробовать зайти позже, если ограничения связаны с защитой инфраструктуры.

