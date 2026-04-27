«Золотой состав» группы Serebro воссоединился спустя 10 лет

Ольга Серябкина удивила фанатов на своём на сольном концерте. Гостей ждало долгожданное воссоединение. Бывшие солистки группы Serebro Екатерина Кищук и Полина Фаворская неожиданно вышли на сцену и вместе с Серябкиной исполнили свои песни, вернув атмосферу 2016 года.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina / musicboxrussia

Зрители встретили исполнительниц овациями. Для многих фанатов это стало ностальгическим возвращением в эпоху расцвета группы. После 2017 года Кищук и Фаворская покинули коллектив, а Серябкина начала сольную карьеру. За 10 лет девушки ни разу не выходили на сцену вместе.

Сольное шоу Серябкиной под названием «GOLD» прошло в концертном зале «Москва». Певица долго готовилась и получила огромную поддержку: зал на 4000 мест был полностью распродан. На концерте присутствовали муж Ольги Георгий Начкебия, родители и близкие друзья.

До начала концерта Серябкина сказала, что очень волнуется. Она обещала спеть свои лучшие песни за 20 лет и назвала концерт сложным с технической точки зрения, но мощным. Она сказала, что в её карьере многое изменится, и теперь она артист, который может привезти своё шоу в любой город страны.

Но главным сюрпризом вечера стало именно воссоединение «золотого» состава Serebro. Сама Ольга не раз признавалась, что считает этот состав лучшим.

Раньше певица Ольга Серябкина рассказывала, что полностью сосредоточена на подготовке сольного концерта и новом музыкальном материале. По её словам, одно выступление требует огромных вложений и долгой подготовки, поэтому заниматься параллельно чем-то ещё просто невозможно.