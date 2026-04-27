Замглавы администрации района на Кубани оштрафовали за утечку данных бойцов СВО

Замглавы администрации Абинского района Краснодарского края оштрафовали за утечку данных участников спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Объединённой пресс-службе судов Кубани. Установлено, что в процессе обработки персональных данных они были размещены на платформе, зарегистрированной в США.

«Это означает трансграничную передачу персональных данных на территорию США, что представляет собой угрозу безопасности РФ в условиях проведения специальной военной операции, так как на указанной платформе размещались сведения об участниках СВО и членах их семей», — говорится в сообщении.

Именно оштрафованный заместитель отвечала за данное направление. Её привлекли к ответственности по административной статье «Нарушение законодательства РФ в области персональных данных», штраф составляет сто тысяч рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал социальные сети TikTok и Pinterest на 10,5 миллиона рублей. Причиной стал отказ платформ мониторить запрещённый контент и принимать меры к его удалению.