Дагестанского «Трампа» оштрафовали за оскорбление россиян

Суд в Махачкале вынес решение в отношении местного жителя, который под псевдонимом американского президента Дональда Трампа публиковал в Telegram оскорбительные сообщения. Согласно материалам суда, мужчина использовал учётную запись с ником Donald Trump для размещения постов, разжигающих ненависть и вражду по отношению к гражданам России и Армении. Об этом передаёт РИА «Новости».

Правоохранители установили, что за маской главы Белого дома скрывался Тофик Исмаилов. В отношении него были составлены два протокола по статье КоАП о возбуждении ненависти либо вражды, а также об унижении человеческого достоинства. На судебном заседании мужчина полностью раскаялся и подтвердил, что именно он является владельцем этого аккаунта.

Суд в Махачкале назначил Исмаилову штраф в размере 10 тысяч рублей за комментарии, оскорбляющие российских граждан, и ещё 10 тысяч — за аналогичные высказывания в адрес армян. Таким образом, общая сумма взыскания составила 20 тысяч рублей.

Ранее Таганский районны суд Москвы принял решение оштрафовать мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей. Причиной стал отказ администрации ресурса удалить запрещённую информацию. Судья Александра Анохина признала сервис виновным по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Поводом для разбирательства послужили призывы к экстремистской деятельности, обнаруженные в открытых каналах.