В Казани ветром выбило окно в здании университета, повалены деревья и гаражи

Сильный ветер в Казани привёл к первым разрушениям. В здании физического факультета Казанского федерального университета стихия выбила окно, а на улице Декабристов повреждена линия электропередачи — свисающие провода мешают проезду автомобилей. Об этом и других происшествиях сообщает Тelegram-канал «Казань на максималках».

На улице Брюсова ветер сорвал гараж-навес для лодки. А на улицах Латышских стрелков и Муштари поваленные деревья рухнули прямо на припаркованные машины. В Татарстане объявлено штормовое предупреждение: скорость ветра сегодня достигнет 15–20 метров в секунду, а местами порывы разгонятся до 26 м/с.

Поваленные деревья рухнули на припаркованные машины. Фото © Тelegram / «Казань на максималках»

МЧС России по Татарстану предупреждает жителей о необходимости плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут упасть, и не приближаться к оборванным проводам. Рекомендуется не оставлять детей без присмотра, не прятаться от ветра у стен зданий, держаться подальше от рекламных щитов и не парковаться рядом с крупными деревьями.