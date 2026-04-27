В Казани ветром выбило окно в здании университета, повалены деревья и гаражи
В Казани ветром выбило окно в здании КФУ, повалены деревья и гаражи. Обложка © Тelegram / «Казань на максималках»
Сильный ветер в Казани привёл к первым разрушениям. В здании физического факультета Казанского федерального университета стихия выбила окно, а на улице Декабристов повреждена линия электропередачи — свисающие провода мешают проезду автомобилей. Об этом и других происшествиях сообщает Тelegram-канал «Казань на максималках».
На улице Брюсова ветер сорвал гараж-навес для лодки. А на улицах Латышских стрелков и Муштари поваленные деревья рухнули прямо на припаркованные машины. В Татарстане объявлено штормовое предупреждение: скорость ветра сегодня достигнет 15–20 метров в секунду, а местами порывы разгонятся до 26 м/с.
Поваленные деревья рухнули на припаркованные машины. Фото © Тelegram / «Казань на максималках»
МЧС России по Татарстану предупреждает жителей о необходимости плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут упасть, и не приближаться к оборванным проводам. Рекомендуется не оставлять детей без присмотра, не прятаться от ветра у стен зданий, держаться подальше от рекламных щитов и не парковаться рядом с крупными деревьями.
Ранее сообщалось, что в Самаре дерево упало на двух школьниц 14 и 13 лет — одна погибла на месте, вторая выжила, но ей потребовалась медпомощь. В регионе бушует непогода, объявлено штормовое предупреждение — ожидаются дождь, гроза, град и шквалистый ветер. А на проспекте Карла Маркса мужчина погиб после падения дерева на тротуар.
