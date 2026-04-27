Путин дал гражданство России норвежцу Ульсену Эдегорду
Норвежец Ульсен Гейра Эдегорд получил российское гражданство. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился на официальном портале правовых актов.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ постановляю: Принять в гражданство РФ Ульсена Гейра Эдегорда, родившегося 9 апреля 1962 года в Норвегии», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что среди потенциальных переселенцев в Россию из стран дальнего зарубежья большинство составляют жители Германии — 61% заявителей. По данным опроса Центрального агентства миграции, 6% респондентов планируют получить российское гражданство в ближайшее время, 7% заинтересованы в этом в обозримом будущем, а 23% уже оформили гражданство РФ или не отказывались от него.
