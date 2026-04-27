ВОЗ провела международные учения по сценарию новой пандемии

В рамках двухдневного моделирования ВОЗ проверила готовность десятков государств к возможной новой глобальной вспышке опасного заболевания. Учения Polaris II организованы Всемирной организацией здравоохранения и посвящены отработке действий стран при крупных чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В симуляции участвовали 26 государств из всех регионов ВОЗ, а также порядка 600 экспертов, задействованных в кризисном реагировании. Отрабатывались механизмы координации между странами, включая обмен данными, согласование решений и оперативную мобилизацию медицинских ресурсов.

Среди участников сценария названы Бразилия, Катар, Руанда, Таиланд и Франция, представляющие разные части мира. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что подобные тренировки показывают необходимость обязательного международного взаимодействия.

Ранее группа международных исследователей сообщила об обнаружении нового альфа-коронавируса KY43, который способен проникать в человеческие клетки и потенциально представляет риск пандемического распространения. Выявленный патоген циркулирует среди подковоносых летучих мышей в Восточной Африке, включая отдельные районы Кении, восток Судана и север Танзании.