

27 апреля, 14:51

Путин одобрил отсрочку для регионов по погашению бюджетных кредитов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин положительно оценил предложение перенести сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний период. Об этом он заявил на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где обсуждалось, в том числе, заседание Совета законодателей.

«Перенос льготных кредитов для регионов — это тоже хорошее дело», — отметил глава государства.

В свою очередь Матвиенко пояснила, что выплаты традиционно приходятся на конец года — самый напряжённый для бюджетов период. Перенос на март, по её словам, серьёзно облегчит работу региональных властей.

На Совете законодателей Владимир Путин заявил, что страна сегодня живёт в условиях беспрецедентных вызовов, однако не следует сводить реакцию на них исключительно к запретительным мерам и ужесточению санкций. Президент подчеркнул: законодательный процесс обязан быть системным и гибким, а не ограничиваться приспособлением к текущим угрозам — хотя преодолевать эти угрозы необходимо с честью, излишняя зарегулированность, по его словам, лишь тормозит развитие.

Юрий Лысенко
