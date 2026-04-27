Путин одобрил отсрочку для регионов по погашению бюджетных кредитов

Президент России Владимир Путин положительно оценил предложение перенести сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний период. Об этом он заявил на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где обсуждалось, в том числе, заседание Совета законодателей.

«Перенос льготных кредитов для регионов — это тоже хорошее дело», — отметил глава государства.

В свою очередь Матвиенко пояснила, что выплаты традиционно приходятся на конец года — самый напряжённый для бюджетов период. Перенос на март, по её словам, серьёзно облегчит работу региональных властей.

На Совете законодателей Владимир Путин заявил, что страна сегодня живёт в условиях беспрецедентных вызовов, однако не следует сводить реакцию на них исключительно к запретительным мерам и ужесточению санкций. Президент подчеркнул: законодательный процесс обязан быть системным и гибким, а не ограничиваться приспособлением к текущим угрозам — хотя преодолевать эти угрозы необходимо с честью, излишняя зарегулированность, по его словам, лишь тормозит развитие.