В Воронеже вынесли первый в России приговор за символику сатанизма*

В Воронеже вынесли первый в России приговор по делу о демонстрации символики сатанизма*. Об этом сказано в тексте приговора советского районного суда. Студента Романа Мальцева приговорили к одному году исправительных работ.

Его признали виновным в демонстрации нацистской символики, а также символики «Международного движения сатанизма»*. Поводом стали посты в соцсети «Вконтакте».

В решении суда сказано, что Мальцев признал вину, но от дачи показаний отказался. Однако он признавался, что ему «близки» идеи нацизма и сатанизма*. В детстве он заинтересовался религией, в 12 лет прочитал Библию, но она его не заинтересовала, и он стал атеистом. Позже он увидел противоправное поведение приезжих граждан, после чего заинтересовался нацизмом, в частности его вдохновителем Адольфом Гитлером.

«Мальцева Романа Вячеславовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием 10% его ежемесячного заработка в доход государства», - сказано в документе.

Суд также постановил уничтожить одежду с сатанинской* символикой — чёрную шапку и чёрную кофту с пентаграммой запрещённого движения. Смартфон, с помощью которого Мальцев делал снимки и выкладывал их в интернет, суд решил изъять в пользу государства.

Раньше сообщалось, что рэпер Элджей может попасть под проверку за пропаганду сатанизма*. Общественное движение «Сорок сороков» заявило, что его концерт 20 марта в подмосковной «Лайв Арене» был буквально пропитан бесовской символикой. Сцена была похожа на ад, а на экране показывали демоническое существо, из которого вылезал аватар певца со звериным оскалом.

