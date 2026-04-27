Собянин сообщил, что 1, 2, 9 и 11 мая парковки в Москве будут бесплатными

В Москве все парковки станут бесплатными в праздничные дни 1, 2, 9 и 11 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Что касается 3 и 10 мая, то оставить машину бесплатно можно будет только на определённых стоянках.

«1, 2, 9 и 11 мая парковки в Москве будут бесплатными. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. 3 и 10 мая бесплатно везде, кроме зон динамического тарифа и улиц с оплатой 380, 450 и 600 рублей в час», — уточнил градоначальник.

Ранее сообщалось, что с 23 апреля начинается приём заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Одобренные заявки войдут в видеоколлаж, который покажут 9 мая. Подать заявку можно до 6 мая на сайте движения «Бессмертный полк России», а также через мини-приложения «ВКонтакте» и «Одноклассников». Участники смогут улучшить старые фотографии своих ветеранов с помощью технологий Сбера.