В Татарстане вырастили самый длинный в России огурец — 93 сантиметра

В посёлке Салмачи под Казанью вырастили самый длинный огурец в России — его официально внесли в Реестр рекордов страны. Овощ длиной 93 сантиметра и весом 2,8 килограмма посадила садовод-любитель Эмина Вахитова в обычной теплице. Сорт называется «Восточный деликатес». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

«Я много лет выращиваю овощи в парнике. Всё было привычно: полив, уход, органические удобрения. Но этот огурец рос иначе. В какой-то момент я перестала воспринимать его как обычный урожай и просто наблюдала, как далеко он сможет пойти», — призналась женщина.

Тщательные контрольные измерения проводились совместно с сотрудниками министерства. Параметры официально зафиксировали, после чего достижение внесли в национальный реестр. Для Татарстана это не первый сельскохозяйственный рекорд — республика славится своими аграрными успехами.