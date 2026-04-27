В Татарстане вырастили самый длинный в России огурец — 93 сантиметра
В посёлке Салмачи под Казанью вырастили самый длинный огурец в России — его официально внесли в Реестр рекордов страны. Овощ длиной 93 сантиметра и весом 2,8 килограмма посадила садовод-любитель Эмина Вахитова в обычной теплице. Сорт называется «Восточный деликатес». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
«Я много лет выращиваю овощи в парнике. Всё было привычно: полив, уход, органические удобрения. Но этот огурец рос иначе. В какой-то момент я перестала воспринимать его как обычный урожай и просто наблюдала, как далеко он сможет пойти», — призналась женщина.
Тщательные контрольные измерения проводились совместно с сотрудниками министерства. Параметры официально зафиксировали, после чего достижение внесли в национальный реестр. Для Татарстана это не первый сельскохозяйственный рекорд — республика славится своими аграрными успехами.
Ранее садовод Александр Чусов вырастил гигантскую тыкву весом в тонну и побил рекорд России. Неформально плод уже стал рекордсменом 2025 года, его расчётная масса — 834 кг, а рекорд 2024 года — 817 кг. Семена гигантской тыквы сегодня востребованы повсеместно, удача улыбнулась американскому культиватору Дагу Кисамору, который стал обладателем семян-чемпионов.
