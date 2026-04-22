Целый этаж роскоши: В Казани построят отель с рекордным президентским люксом

В Казани планируют построить пятизвёздочную гостиницу Muse of Stars с самым большим президентским люксом в стране. Объект станет частью многофункционального комплекса «Яр Парк», рассказали журналистам в девелопере Kravt h&h.

Будущий номер займет почти весь 17-й этаж здания. Его площадь составит 630 квадратных метров, а весь гостиничный фонд рассчитан на 297 номеров. Общая площадь здания — около 34 тысяч «квадратов». Сейчас крупнейшие люксы в России уступают по размерам. В Сочи апартаменты в «Мовенпик» занимают 583 квадратных метра, а в московском Lotte Hotel — 490.

Эксперты подчёркивают, что речь идёт не только о рекорде по площади. Пространство спроектируют как многофункциональную зону: для проживания, деловых встреч и приема гостей высокого уровня. Такой формат усиливает привлекательность города для делового и событийного туризма.

Сам «Яр Парк» станет крупным комплексом площадью более 300 тысяч квадратных метров. Здесь появятся офисная башня, конгресс-центр на 700 человек, выставочная площадка, апартаменты, торговые зоны, а также парк с набережной. Архитектурную концепцию с двумя высотными доминантами разработало бюро Sergey Skuratov Architects. Завершение первой очереди проекта, включая гостиницу, намечено на 2030 год, пишет РИА «Новости».

