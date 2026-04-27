27 апреля, 15:44

The Guardian: Соратники Орбана выводят капиталы после поражения на выборах

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

После поражения премьера Виктора Орбана и его партии «Фидес» на парламентских выборах близкие к экс-главе правительства бизнесмены начали спешно выводить капиталы за рубеж. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, активы переводятся в Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ, а также рассматриваются Австралия и Сингапур. Журналисты утверждают, что из Вены взлетают частные самолёты тех, кто значительно разбогател за годы правления Орбана, причём борты отправляются, предположительно, «загруженные трофеями». Некоторые высокопоставленные фигуры также изучают варианты получения визы в США, надеясь на работу в структурах движения Make America Great Again президента Дональда Трампа.

Лидер победившей на выборах партии «Тиса» и будущий премьер Петер Мадьяр уже призвал не покупать активы у приближённых к уходящей власти бизнесменов. По словам Мадьяра, несколько влиятельных семей уже забрали детей из школ и готовят их отъезд.

Среди готовящихся к бегству он назвал семью Лёринца Месароша, одного из ближайших союзников Орбана с состоянием $4,9 млрд по версии Forbes. Его компания, получившая крупные госконтракты, стала монополистом на строительном рынке.

Орбан отказался от депутатского мандата, но останется лидером ФИДЕС

Ранее лидер партии «Тиса» и будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр потребовал от силовых и финансовых органов страны не допустить вывода средств за границу и запретить выезд бизнесменам из окружения действующего премьера Виктора Орбана. По его словам, связанные с Орбаном олигархи переводят десятки миллиардов форинтов в офшоры ОАЭ, США, Уругвая и других стран. Кроме того, Мадьяр объявил о намерении отстранить от должности президента Тамаша Шуйока. Политик планирует сменить нескольких высокопоставленных чиновников.

Анастасия Никонорова
