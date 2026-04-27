The Guardian: Соратники Орбана выводят капиталы после поражения на выборах

После поражения премьера Виктора Орбана и его партии «Фидес» на парламентских выборах близкие к экс-главе правительства бизнесмены начали спешно выводить капиталы за рубеж. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, активы переводятся в Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ, а также рассматриваются Австралия и Сингапур. Журналисты утверждают, что из Вены взлетают частные самолёты тех, кто значительно разбогател за годы правления Орбана, причём борты отправляются, предположительно, «загруженные трофеями». Некоторые высокопоставленные фигуры также изучают варианты получения визы в США, надеясь на работу в структурах движения Make America Great Again президента Дональда Трампа.

Лидер победившей на выборах партии «Тиса» и будущий премьер Петер Мадьяр уже призвал не покупать активы у приближённых к уходящей власти бизнесменов. По словам Мадьяра, несколько влиятельных семей уже забрали детей из школ и готовят их отъезд.

Среди готовящихся к бегству он назвал семью Лёринца Месароша, одного из ближайших союзников Орбана с состоянием $4,9 млрд по версии Forbes. Его компания, получившая крупные госконтракты, стала монополистом на строительном рынке.