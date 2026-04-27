В Сингапуре французу грозит до двух лет тюрьмы за облизанную на камеру соломинку

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

В Сингапуре 18-летнему гражданину Франции грозит серьёзное наказание — до двух лет тюремного заключения — за, казалось бы, безобидный поступок. Студент облизал соломинку в автомате с напитками и выложил видео в соцсети. Об этом сообщает BFMTV.

Дидье Гаспар Оуэн Максимилиан, имеющий студенческую визу, снял на камеру, как возвращает облизанную трубочку обратно в вендинговое устройство. Из-за вирусного ролика компании-владельцу автомата пришлось срочно заменить 500 соломинок, что местные правоохранители сочли ущербом.

За это нарушение французу грозит до двух лет тюрьмы, а за первоначальный проступок — до трёх месяцев заключения и штраф. Слушание по делу назначено на 22 мая.

В Сингапуре мужчине грозит до 7 лет за слив новой «Легенды об Аанге»
В Сингапуре мужчине грозит до 7 лет за слив новой «Легенды об Аанге»

Ранее в Южной Корее автор фейкового фото волка, сгенерированного нейросетью, арестован — ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф. Его шутка вызвала панику и отвлекла полицию от реальных поисков сбежавшего из вольера в городе Тэджон волка Ныкку, привезённого из России. 40-летний кореец создал ИИ-изображение волка на соседней улице, полиция перебросила силы в тот район, хотя волка ловили в другом месте. Спустя девять дней хищника поймали, а шутника арестовали.

