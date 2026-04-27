Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 апреля, 16:22

Продажи рома в России выросли на 23,2% на фоне стагнации виски

Прилавок с крепким алкоголем в одном из алкомаркетов России. Обложка © Life.ru

В начале 2026 года в России заметно вырос спрос на ром, джин, текилу и сладкие настойки, тогда как продажи виски начали замедляться. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По данным участников алкогольного рынка, в январе—марте 2026 года розничные продажи российского рома увеличились на 23,2% год к году и достигли 562,98 тыс. декалитров. Рост также зафиксирован в других категориях: сладкие настойки прибавили 20,5% (до 1 млн дал), джин — 16,7% (до 574,8 тыс. дал), а аперитивы показали увеличение на 36,2%, до 386,06 тыс. дал.

Спрос на текилу вырос на 24,7% и составил 89,8 тыс. дал, однако эксперты отмечают, что значительная часть прироста объясняется низкой базой предыдущих периодов. Представители рынка связывают динамику с тем, что январское повышение минимальных розничных цен практически не затронуло ряд категорий, а также с активным развитием локального производства и появлением доступных импортных брендов без маркетинговых наценок.

Отдельно отмечается влияние роста коктейльной культуры, особенно среди молодёжи, где ром и текила чаще используются как базовые ингредиенты для домашних напитков. Продажи виски, ранее показывавшие высокие темпы роста, увеличились лишь на 4%, до 2,54 млн дал, что участники рынка расценивают как признак временной стагнации.

В отрасли считают, что на ситуацию повлияла новая система дифференциации минимальных цен и изменение структуры регулирования, а дальнейшая динамика будет зависеть от возможных изменений импортных пошлин во второй половине 2026 года.

Ранее Правительство России утвердило продление действия ограничений на продажу алкоголя вблизи объектов повышенной опасности, при этом конкретные границы таких «запретных зон» по-прежнему будут определяться на региональном уровне. Реализация спиртного, включая торговлю в кафе и ресторанах, запрещена рядом с источниками повышенной опасности.

Милена Скрипальщикова
