Снег засыпал цветущие в Аптекарском огороде МГУ сакуру и форзицию

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» цветущие сакуру и форзицию засыпало снегом. Необычные для этого времени года кадры публикует пресс-служба ботанического сада сада.

«Во вторник 28 апреля Аптекарский огород МГУ также закрыт для посещения! Погода подвела — но к выходным ждём до +18 градусов и МАЙ», — говорится в сообщении.

27 апреля Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад: в столице выпали рекордные 12 сантиметров осадков, что побило 55-летний рекорд в 10 сантиметров. Из-за налипания мокрого снега в ряде районов области нарушено электроснабжение, жёлтый уровень опасности действует до вечера 28 апреля, мэр Сергей Собянин предупредил об усилении непогоды с мокрым снегом, дождём и ветром до 23 метров в секунду. Ненастье будет продолжаться по меньшей мере сутки.