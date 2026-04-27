Снег засыпал цветущие в Аптекарском огороде МГУ сакуру и форзицию
Последствия снегопада в Аптекарском огороде МГУ. Обложка © Пресс-служба Аптекарского огорода МГУ
В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» цветущие сакуру и форзицию засыпало снегом. Необычные для этого времени года кадры публикует пресс-служба ботанического сада сада.
«Во вторник 28 апреля Аптекарский огород МГУ также закрыт для посещения! Погода подвела — но к выходным ждём до +18 градусов и МАЙ», — говорится в сообщении.
Последствия снегопада в Аптекарском огороде МГУ. Фото © Пресс-служба Аптекарского огорода МГУ
27 апреля Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад: в столице выпали рекордные 12 сантиметров осадков, что побило 55-летний рекорд в 10 сантиметров. Из-за налипания мокрого снега в ряде районов области нарушено электроснабжение, жёлтый уровень опасности действует до вечера 28 апреля, мэр Сергей Собянин предупредил об усилении непогоды с мокрым снегом, дождём и ветром до 23 метров в секунду. Ненастье будет продолжаться по меньшей мере сутки.
