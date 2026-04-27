МИД России ответил на очередной пакет санкций Евросоюза

МИД России сообщил о расширении перечня представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в страну, в ответ на 20-й пакет санкций. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Очередной санкционный пакет ЕС был принят с нарушением норм международного права и продолжает политику давления на Россию. В МИД подчеркнули, что подобные меры не способны повлиять на внешнеполитический курс страны, которая продолжает защищать национальные интересы и участвовать в формировании многополярного мироустройства.

В качестве ответной меры российская сторона существенно расширила список лиц, которым запрещён въезд в РФ. В него включены представители институтов Евросоюза, стран-членов ЕС и ряда других европейских государств, участвующие в принятии решений о военной поддержке Украины, а также лица, связанные с введением санкций против России и действиями, которые в Москве расценивают как подрыв территориальной целостности страны.

Также ограничения затронули тех, кого в МИД относят к участникам инициатив по конфискации российских активов, созданию международных правовых механизмов против российского руководства и препятствованию морскому судоходству. Отдельно в стоп-лист вошли активисты, представители академической среды и депутаты европейских парламентов, голосовавшие за антироссийские резолюции и законопроекты.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала новый, 20-й пакет санкций Евросоюза, предложив оценивать его эмоциональную сторону через реакцию телеведущего Владимира Соловьёва. Именно такой формат подачи, по её мнению, позволяет наиболее выразительно реагировать на решения Брюсселя.