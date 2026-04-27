Родители пожаловались на плесень в детских пюре «Фрутоняня»

В соцсетях появились жалобы на детские пюре «Фрутоняня» с признаками плесени и неприятного запаха, несмотря на нормальные сроки годности и условия хранения. Одна из историй, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, произошла с жительницей Краснодара по имени Арина.

Родители стали жаловаться на плесень в детских пюре «Фрутоняня». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Женщина купила детское пюре с яблоком, манго и йогуртом и планировала покормить им годовалого ребёнка перед сном. При вскрытии упаковки она сразу заметила плесень на горлышке, а внутри продукта её оказалось ещё больше.

Срок годности, по словам покупательницы, был в порядке, а само пюре хранилось в соответствии с требованиями. В соцсетях другие родители также сообщают о похожих случаях с пюре разных вкусов. При вскрытии упаковок обнаруживается тёмный налёт и резкий неприятный запах.

