27 апреля, 17:04

Родители пожаловались на плесень в детских пюре «Фрутоняня»

Прилавок с продукцией бренда «Фрутоняня»Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В соцсетях появились жалобы на детские пюре «Фрутоняня» с признаками плесени и неприятного запаха, несмотря на нормальные сроки годности и условия хранения. Одна из историй, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, произошла с жительницей Краснодара по имени Арина.

Женщина купила детское пюре с яблоком, манго и йогуртом и планировала покормить им годовалого ребёнка перед сном. При вскрытии упаковки она сразу заметила плесень на горлышке, а внутри продукта её оказалось ещё больше.

Срок годности, по словам покупательницы, был в порядке, а само пюре хранилось в соответствии с требованиями. В соцсетях другие родители также сообщают о похожих случаях с пюре разных вкусов. При вскрытии упаковок обнаруживается тёмный налёт и резкий неприятный запах.

Ранее в работе поставщика детского питания для детских садов Одинцовского округа Московской области были выявлены серьёзные нарушения санитарных норм. Речь идёт о муниципальной компании-монополисте «Доброе кафе», которая обеспечивала питание в ряде дошкольных учреждений региона.

