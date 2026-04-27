Ушаков: Россия может передать США «соображения» после встречи Путина и Арагчи

Россия может отправить Вашингтону «соображения» по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы проанализируем то, что он [Арагчи] скажет [после прибытия в Иран], проанализируем на фоне сегодняшнего разговора, те сигналы, которые мы получали и от американцев, и от израильтян. И потом тоже посмотрим, что делать. Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнёрам», — уточнил он.

Ушаков отметил, что переговоры Путина с Арагчи были организованы оперативно по запросу иранской стороны — буквально за три дня. Нужно было учесть, что иностранный министр должен сначала посетить с официальным визитом Пакистан, потом Катар, а затем Россию.

Помощник президента России также подчеркнул, что встреча Путина и Аракчи стала частью дипломатического процесса и не должна вызывать никакого негодования у Вашингтона.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге завершилась, переговоры продолжались почти два часа. С российской стороны участие приняли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил Игорь Костюков. Иранскую делегацию, помимо Аракчи, представляли заместитель главы МИД Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.