Переговоры Путина и Аракчи в Петербурге длились почти два часа

Встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге завершилась, переговоры продолжались почти два часа. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Беседа прошла в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина и началась в 15:50. С российской стороны участие приняли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил Игорь Костюков.

Иранскую делегацию, помимо Аракчи, представляли заместитель главы МИД Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.