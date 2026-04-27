Переговоры Путина и Аракчи в Петербурге длились почти два часа
Аббас Аракчи и Владимир Путин.
Встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге завершилась, переговоры продолжались почти два часа. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
Беседа прошла в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина и началась в 15:50. С российской стороны участие приняли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил Игорь Костюков.
Иранскую делегацию, помимо Аракчи, представляли заместитель главы МИД Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Как рассказывал Life.ru, сразу после прибытия в Санкт-Петербург глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил, что отношения между Тегераном и Москвой строятся на регулярной и плотной основе, а их повестка охватывает самый широкий спектр вопросов. В ответ Владимир Путин заверил высокого гостя, что Россия настроена на продолжение стратегического партнёрства с Ираном.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.