Goldman Sachs допустил рост цен на нефть Brent почти до 120 долларов за баррель

Инвестбанк Goldman Sachs повысил прогноз по стоимости нефти Brent и допустил резкий рост цен в случае затяжных перебоев с поставками с Ближнего Востока. Базовый прогноз по цене Brent на четвёртый квартал пересмотрен и поднят с 80 до 90 долларов за баррель при условии, что экспорт в регионе нормализуется к концу июня, пишет Financial Times.

При восстановлении поставок только к концу июля и устойчивом снижении добычи в странах Персидского залива на 2,5 млн баррелей в сутки средняя цена Brent может приблизиться к 120 долларам за баррель. В настоящий момент судоходство через Ормузский пролив фактически нарушено, а нефтяные котировки выросли более чем на 20% с 17 апреля на фоне срыва переговоров США и Ирана.

В Goldman Sachs также предупреждают, что последствия для мировой экономики могут оказаться шире динамики цен на нефть из-за возможного дефицита нефтепродуктов и масштабного ценового шока на рынке.

Ранее сообщалось, что возможное прекращение транзита казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» с 1 мая может создать серьёзные риски для энергоснабжения Германии и отразиться на Украине. Речь идёт об одном из ответвлений системы «Дружба», через которое ранее осуществлялись поставки нефти в Германию.