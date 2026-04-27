Цена нефти марки Brent впервые с 7 апреля превысила 109 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE превысила 109 долларов за баррель. В последний раз цена была на таком уровне 7 апреля.

По состоянию на 18:21 мск стоимость нефти Brent выросла на 3,66% — до 109,18 доллара за баррель. К 18:26 мск рост замедлился: цена составила 109,13 доллара (+3,61%). Фьючерс на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года прибавил 3%, достигнув 97,23 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть пошли вверх после открытия торгов из-за несостоявшегося второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане. По состоянию на 02:20 мск 27 апреля июльские фьючерсы на Brent выросли на 2,11%, до 101,22 доллара за баррель. Аналитик Дэвид Пайн предупредил, что блокада иранских портов может поднять цены до 200 долларов, а также спровоцировать продовольственный кризис в беднейших странах и новую блокаду Красного моря хуситами.