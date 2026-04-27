Опубликована деловая программа Дня молодых предпринимателей на КИФ
Организаторы Кавказского инвестиционного форума (КИФ) опубликовали деловую программу Дня молодых предпринимателей, который пройдёт 28 апреля на площадке МВЦ «МинводыЭкспо». Мероприятие организует Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края.
Заместитель председателя Правительства России Александр Новак отметил, что молодёжь и сектор МСП формируют основу экономики будущего, и важно создавать условия для запуска проектов и системной поддержки на всех этапах — от обучения до масштабирования.
«Развитие предпринимательской культуры среди молодёжи, вовлечение в деловую среду и поддержка инициатив формируют кадровый и экономический потенциал страны, обеспечивая её конкурентоспособность в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Новак.
Программа включает два ключевых направления: развитие малого и среднего бизнеса и молодёжную повестку. В рамках первого участники пройдут «путь предпринимателя» — от генерации идеи и позиционирования до масштабирования. Отдельные сессии посвятят антикризисным стратегиям, управлению командой и ресторанному бизнесу.
Второй блок сфокусирован на взаимодействии между образовательными учреждениями, бизнесом и институтами развития. Участникам расскажут о роли молодых специалистов в экономике, самореализации в регионах, подготовке кадров, грантовых возможностях и развитии туризма как инвестиционного направления.
Также запланированы проектные треки «Лаборатория будущего СКФО» и конкурс молодёжных стартапов «Точка роста Кавказа», где участники смогут представить свои инициативы, получить экспертную оценку и проработать механизмы их дальнейшего развития.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников добавил, что подобные программы позволяют сформировать устойчивую систему поддержки предпринимательства и создать условия для новых конкурентоспособных проектов.
«Формируемая инфраструктура обеспечивает комплексное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства на всех этапах их деятельности от генерации идеи до масштабирования и выхода на внешние рынки», — отметил Решетников.
Завершится День молодых предпринимателей подведением итогов и награждением перспективных проектов, которые в дальнейшем будут развиваться и совершенствоваться.
Организаторы Кавказского инвестиционного форума ранее объявили тематические блоки и состав участников: в числе ключевых направлений — инвестиции, финансы, промышленность, агропром, цифровизация, туризм и креативные отрасли. В качестве спикеров заявлены вице-премьер Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, председатель «Деловой России» Алексей Репик, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, руководитель ТАСС Андрей Кондрашов и другие.
