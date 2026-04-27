Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 апреля, 17:38

Охота с дедушкой закончилась смертью девочки от пули в Нижегородской области

В Арзамасе 12-летняя девочка погибла из-за случайного выстрела ружья в машине

Обложка © Telegram / Нижегородский Следком

Следственные органы Нижегородской области расследуют гибель 12-летней девочки, которая получила смертельное ранение в автомобиле в Арзамасе. По данным СК РФ, трагедия произошла 25 апреля из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием.

В момент происшествия девочка находилась в салоне автомобиля, где, по предварительной версии, произошёл самопроизвольный выстрел. Ребёнок получил смертельные телесные повреждения и скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Как уточнили в правоохранительных органах, девочка могла находиться в автомобиле с дедушкой во время поездки на охоту на уток. Как пишет РИА «Новости», погибшая поехала с дедушкой на охоту на уток, а ружьё, по всей видимости, не было разряжено.

Суд арестовал мать убитой новорождённой девочки, брошенной у мусорки в Серпухове

Ранее в Самаре в результате падения дерева во время сильного шквалистого ветра погибла школьница, ещё одна девочка получила травмы. В момент происшествия рядом с деревьями находились две школьницы 14 и 13 лет. Одна из них скончалась на месте, второй потребовалась медицинская помощь.

Милена Скрипальщикова
