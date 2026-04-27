Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 апреля, 17:47

МИД: Запад создаёт вокруг России «санитарный кордон» и готовится к конфликту

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Европейские страны открыто заявляют о подготовке к вооружённому столкновению с Россией и фактически создают вокруг неё «санитарный кордон». Об этом на конференции в Москве заявил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

«Европейцы уже открыто говорят о подготовке к новому вооружённому столкновению с Россией», — сказал дипломат.

По его словам, Запад наращивает военное, экономическое и гуманитарное присутствие в государствах, граничащих с РФ, выстраивая таким образом санитарный барьер. Агасандян также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что с началом американо-израильской агрессии против Ирана открылся «третий фронт». Дипломат подчеркнул: этот конфликт далёк от завершения, а новое равновесие в регионе пока не достигнуто.

Алаудинов рассказал, когда НАТО может развязать открытую войну с Россией
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс официально считает Россию главной угрозой своей безопасности. Он отметил, что российская военная машина будет только наращивать обороты, и НАТО намерено активно развивать собственные силы, чтобы противостоять потенциальной агрессии. Также альянс видит угрозу в террористических группах.

Анастасия Никонорова
