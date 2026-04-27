МИД: Запад создаёт вокруг России «санитарный кордон» и готовится к конфликту

Европейские страны открыто заявляют о подготовке к вооружённому столкновению с Россией и фактически создают вокруг неё «санитарный кордон». Об этом на конференции в Москве заявил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

«Европейцы уже открыто говорят о подготовке к новому вооружённому столкновению с Россией», — сказал дипломат.

По его словам, Запад наращивает военное, экономическое и гуманитарное присутствие в государствах, граничащих с РФ, выстраивая таким образом санитарный барьер. Агасандян также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что с началом американо-израильской агрессии против Ирана открылся «третий фронт». Дипломат подчеркнул: этот конфликт далёк от завершения, а новое равновесие в регионе пока не достигнуто.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс официально считает Россию главной угрозой своей безопасности. Он отметил, что российская военная машина будет только наращивать обороты, и НАТО намерено активно развивать собственные силы, чтобы противостоять потенциальной агрессии. Также альянс видит угрозу в террористических группах.