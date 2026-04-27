Беглов отчитался Путину, что в Петербурге начали подготовку студентов с Кубы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину о запуске программы подготовки студентов с Кубы в одном из петербургских колледжей. В рамках рабочей поездки в Петербург российский лидер провёл отдельную встречу с главой города.

В ходе беседы Беглов сообщил, что по поручению главы государства начата работа с кубинскими студентами. По его словам, впервые в России в колледж были приняты десять студентов с Кубы, которые уже приступили к обучению и изучению русского языка. С 1 сентября они планируют начать освоение профильных профессий в рамках образовательной программы.

