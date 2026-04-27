Беглов доложил Путину, что строительство ВСМ Москва – Петербург идёт по графику

Губернатор Александр Беглов доложил президенту Владимиру Путину, что строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом идёт строго по плану. Встреча прошла в понедельник в рамках рабочей поездки главы государства в Северную столицу.

«ВСМ — хочу сказать, что здесь мы все идём в графике. У нас проблем никаких нет. То, что касается со стороны города и федерального правительства, всё идёт в графике», — сказал Беглов.

Президент заявил, что вопросы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом остаются, но губернатор заверил, что «они решаемы».

Предыдущая встреча состоялась в конце января в Эрмитаже, когда президент приезжал в город на мероприятия по случаю 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Тогда Беглов доложил о ходе реализации ключевых городских проектов.