Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 18:30

Беглов доложил Путину, что строительство ВСМ Москва – Петербург идёт по графику

Владимир Путин и Александр Беглов. Обложка © Telegram / Александр Беглов

Губернатор Александр Беглов доложил президенту Владимиру Путину, что строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом идёт строго по плану. Встреча прошла в понедельник в рамках рабочей поездки главы государства в Северную столицу.

«ВСМ — хочу сказать, что здесь мы все идём в графике. У нас проблем никаких нет. То, что касается со стороны города и федерального правительства, всё идёт в графике», — сказал Беглов.

Президент заявил, что вопросы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом остаются, но губернатор заверил, что «они решаемы».

В Минтрансе оценили возможность строительства ВСМ, соединяющей Россию и Китай
Напомним, президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Предыдущая встреча состоялась в конце января в Эрмитаже, когда президент приезжал в город на мероприятия по случаю 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Тогда Беглов доложил о ходе реализации ключевых городских проектов.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Александр Беглов
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Санкт-Петербург
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar