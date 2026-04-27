Путин встретился с Александром Бегловым в Петербурге
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Предыдущая встреча глав региона и государства состоялась в конце января в Эрмитаже — тогда президент приезжал в город на Неве для участия в памятных мероприятиях по случаю 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда. В той беседе Беглов доложил главе государства о ходе реализации ряда ключевых городских проектов, пишет РИА «Новости».
Напомним, что перед этим Владимир Путин провёл в Президентской библиотеке встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Иранский министр, едва прибыв в Санкт-Петербург, заявил: контакты между Тегераном и Москвой отличаются регулярностью и плотностью, затрагивая широчайший круг вопросов. В свою очередь, Владимир Путин заверил иранского дипломата, что Российская Федерация твёрдо намерена сохранять и углублять стратегическое партнёрство с Ираном. Их переговоры продлились без малого два часа.
