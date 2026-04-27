27 апреля, 20:08

Московское «Динамо» стало пятикратным чемпионом России по волейболу

Обложка © Telegram / ВК «Динамо», Москва

Обложка © Telegram / ВК «Динамо», Москва

Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу и завоевало золотые медали. Встреча в столице завершилась со счётом 3-0 (27:25, 25:23, 25:13), а серия до трёх побед закончилась сухой победой бело-голубых — 3-0.

Для «Динамо» это пятый чемпионский титул в истории (ранее клуб побеждал в 2006, 2008, 2021 и 2022 годах). Москвичи впервые в истории одержали верх над «Зенитом» именно в решающей серии плей-офф — до этого команды встречались в финалах шесть раз, и все противостояния оставались за казанцами, которые удерживали чемпионское звание с 2023 года. «Зенит» остаётся рекордсменом по числу побед в национальном первенстве (13 титулов).

Главный тренер победителей Константин Брянский выиграл золото чемпионата России в третий раз — столько же побед на счету Олега Молибоги и действующего наставника «Зенита» Алексея Вербова. Абсолютным рекордом среди тренеров владеет Владимир Алекно (10 титулов), на втором месте Геннадий Шипулин (8).

Российские молодёжные сборные по волейболу вернули на европейские турниры

Юрий Лысенко
