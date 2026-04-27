Московское «Динамо» стало пятикратным чемпионом России по волейболу

Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу и завоевало золотые медали. Встреча в столице завершилась со счётом 3-0 (27:25, 25:23, 25:13), а серия до трёх побед закончилась сухой победой бело-голубых — 3-0.

Для «Динамо» это пятый чемпионский титул в истории (ранее клуб побеждал в 2006, 2008, 2021 и 2022 годах). Москвичи впервые в истории одержали верх над «Зенитом» именно в решающей серии плей-офф — до этого команды встречались в финалах шесть раз, и все противостояния оставались за казанцами, которые удерживали чемпионское звание с 2023 года. «Зенит» остаётся рекордсменом по числу побед в национальном первенстве (13 титулов).

Главный тренер победителей Константин Брянский выиграл золото чемпионата России в третий раз — столько же побед на счету Олега Молибоги и действующего наставника «Зенита» Алексея Вербова. Абсолютным рекордом среди тренеров владеет Владимир Алекно (10 титулов), на втором месте Геннадий Шипулин (8).

