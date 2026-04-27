Трамп вслед за супругой потребовал уволить Киммела из-за пророческой шутки

Президент США Дональд Трамп потребовал увольнения телеведущего Джимми Киммела из ABC, назвав его шутку о Мелании Трамп «за гранью допустимого». В публикации в социальной сети Truth Social глава государства заявил, что тот сделал «шокирующее заявление», которое нельзя оставлять без последствий.

За несколько дней до инцидента со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома Киммел в эфире сравнил первую леди Меланию Трамп со «вдовой, ожидающей наследства». Трамп отметил, что после этого на мероприятии произошёл инцидент с попыткой вооружённого проникновения, назвав это «очевидной и зловещей причиной» происходящего.

Дополнительно он заявил, что подобные высказывания, по его оценке, фактически подстрекают к насилию, и призвал Disney и телеканал ABC немедленно уволить телеведущего.

Ранее Мелания Трамп выступила с публичным обращением к телеканалу ABC, потребовав принять меры в отношении телеведущего Джимми Киммела после его скетча, прозвучавшего незадолго до инцидента со стрельбой в Вашингтоне. Руководство телеканала должно занять более жёсткую позицию и прекратить, по её словам, «потворствовать возмутительному поведению» ведущего.