В Верховной Раде нарастает паника. Депутат Лариса Билозир («Доверие») сообщила», что многие парламентарии готовятся покинуть свои места. Причина — нежелание брать на себя ответственность за возможную ратификацию мирного соглашения с Россией.

По её словам, состав Рады стремительно редеет. Если раньше народных избранников было около 390, то теперь «становится всё меньше и меньше».

Билозир напомнила, что украинское общество давно требовало сократить число депутатов до 300, но, по её мнению, теперь стоит «опасаться своих желаний». Последние месяцы заседания парламента регулярно срываются.

Недавно и вовсе большинство депутатов Верховной рады Украины не пришли на пленарное заседание. В последние месяцы ситуация в украинском парламенте заметно ухудшилась. По данным СМИ, Рада текущего созыва переживает серьёзный кризис, а взаимодействие депутатов с Зеленским фактически разрушено.