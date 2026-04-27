Депутат Билозир: Нардепы Рады массово хотят сдать мандаты из-за страха мира с РФ
В Верховной Раде нарастает паника. Депутат Лариса Билозир («Доверие») сообщила», что многие парламентарии готовятся покинуть свои места. Причина — нежелание брать на себя ответственность за возможную ратификацию мирного соглашения с Россией.
По её словам, состав Рады стремительно редеет. Если раньше народных избранников было около 390, то теперь «становится всё меньше и меньше».
Билозир напомнила, что украинское общество давно требовало сократить число депутатов до 300, но, по её мнению, теперь стоит «опасаться своих желаний». Последние месяцы заседания парламента регулярно срываются.
Недавно и вовсе большинство депутатов Верховной рады Украины не пришли на пленарное заседание. В последние месяцы ситуация в украинском парламенте заметно ухудшилась. По данным СМИ, Рада текущего созыва переживает серьёзный кризис, а взаимодействие депутатов с Зеленским фактически разрушено.
