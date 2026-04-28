Прокуратура США считает, что стрелявший в Washington Hilton покушался на Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Прокуратура США считает, что Коул Томас Аллен, устроивший стрельбу в отеле Washington Hilton, хотел убить президента страны Дональда Трампа. В ходе судебного заседания выяснились детали преступного плана.
Калифорниец приехал в столицу Штатов на на поезде, имея при себе целый арсенал — дробовик, пистолет и ножи. Согласно документам железнодорожной компании, 21–23 апреля он следовал из Лос-Анджелеса в Чикаго, а на следующий день прибыл в Вашингтон. Примерно 6 апреля ему удалось забронировать номер в том самом отеле Washington Hilton, где позже проходил торжественный ужин с прессой и чиновниками администрации.
Вечером в субботу в холле гостиницы раздались выстрелы. Всех участников мероприятия, включая президентскую чету, немедленно эвакуировали. Нападавшего оперативно схватили, один из агентов Секретной службы был ранен.
Задержанный — 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации прессы, он работал педагогом, а в свободное время увлекался созданием компьютерных игр-шутеров.
Ранее сообщалось, что Аллену грозит пожизненное заключение. Ближайшее слушание намечено на 30 апреля.
