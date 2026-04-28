Перепутала царапину с переломом черепа: Ошибка врача стоила жизни 18-летнему пациенту

На скамье подсудимых в Германии оказалась 38-летняя врач-ординатор Брук В. из Перу. В сентябре 2023 года в больницу Фридрихсхафена после падения с велосипеда доставили пьяного 18-летнего Кая В. Медик диагностировала у юноши только царапину на голове. Однако на самом деле у пациента был перелом черепа и кровоизлияние в мозг, пишет Bild.

Прокурор настаивает: подсудимая грубо нарушила стандарты. Она не только не направила подростка на рентген и КТ, что в таких случаях обязательно, но и необоснованно вколола ему препарат для давления. Через четыре часа сердце парня остановилось.

Ординатор признала ошибку и рассказала об усталости — в ту ночь она в одиночку обслужила 30 пациентов, а старшего врача рядом не было. Вердикт ожидают 4 мая. Ей грозит лишение лицензии.

Ранее в американской Флориде предъявили обвинение хирургу, который по ошибке вырезал пациенту печень вместо селезёнки. Он погиб от потери крови. Виновника уличили в непредумышленном убийстве.