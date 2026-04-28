Снегопад оставил без света почти 20 муниципалитетов в Московской области

Непогода оставила без электроснабжения жителей 19 муниципалитетов Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Ещё в четырёх муниципальных образованиях зафиксировали отключение теплоснабжения.

«Зарегистрировано отключение энергоснабжения в 19 муниципальных образованиях; отключение теплоснабжения в 4 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

Шесть человек пострадали из-за падения деревьев. Погибших нет. В 15 муниципалитетах повреждения получил 161 автомобиль.

По данным «Россети Московский регион» на ночь с 27 на 28 апреля под особым контролем остаются округа Раменский, Дмитровский, Сергиево-Посадский и Домодедово. В работах задействованы 270 бригад и 199 единиц спецтехники.

«В Подмосковье ухудшается погода — усиливаются ветер и снегопад. Температура воздуха в ряде районов понизилась до минусовых значений», — сказали энергетики.

Понижение температуры ведёт к образованию гололедно-изморозевых отложений на проводах линий электропередачи. На этом фоне фиксируют новые случаи ограничения электроснабжения.

Ранее в центре Москвы дерево упало на женщину. 52-летнюю пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали перелом позвоночника и травму левой ноги.